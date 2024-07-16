Рада скасувала перехід на літній і зимовий час

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201 про скасування переводу годинників на літній і зимовий час.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За в цілому проголосував 261 нардеп.

У законопроєкті пропонують встановити, що «Київський час — це час годинної зони, в якій розташована столиця України (місто Київ), що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2». Тобто закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою. За цей законопроєкт парламент у першому читанні проголосував ще в березні 2021 року, але далі Рада його не підтримала.

Якщо президент України Володимир Зеленський незабаром підпише законопроєкт, то в цьому році українці востаннє переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня — і з 2025 року та далі ніяких переведень не буде.

Ініціатором проєкту закону був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснював його доцільність тим, що перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини. Фактично вся Україна перебуває в межах одного часового поясу, а економічну доцільність переведення стрілок годинників так і не довели, зауважував Стефанчук.