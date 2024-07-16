Телескоп «Хаббл» показав молоду галактику — їй лише мільярд років

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував карликову неправильну галактику NGC 5238 на відстані 14,5 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Гончих Псів.

Про це пише Європейське космічне агентство.

На вигляд галактика більше схожа на зоряне скупчення, адже вона має форму величезної кулі. Вважається, що NGC 5238 виникла нещодавно — не більше ніж мільярд років тому.

ESA / Hubble / NASA

Телескоп «Хаббл» помітив, що ця карликова галактика мала близьку зустріч з іншою галактикою, бо вона дещо деформована. Однак NGC 5238 не має сусідньої галактики, яка могла б спричинити це збурення, тому гіпотеза полягає в тому, що причиною є менша галактика-супутник, яку NGC 5238 поглинула.

Сліди поглиненої галактики можна знайти в популяції зірок, яка виглядає недоречною проти більшості інших зірок галактики. Це вказує на те, що ті зірки спочатку сформувалися в іншій галактиці або ж вони виникли раптово приблизно в той самий час, коли сталося галактичне зіткнення. За допомогою «Хаббла» астрономи перевірять цю гіпотезу.