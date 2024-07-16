Прокурорів Офісу генпрокурора викрили на отриманні $170 тисяч хабаря

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Прокурорів Офісу генерального прокурора України викрили на отриманні хабаря у $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Одного з прокурорів затримали на робочому місці після отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. За це загрожує від восьми до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Зараз вирішують питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, лише від початку 2024 року за корупцію та інші зловживання до кримінальної відповідальності притягнули вже шістьох прокурорів у різних регіонах країни.