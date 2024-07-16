Ракетний удар по Мирнограду: рятувальники завершили розбирати завали в багатоповерхівці — загиблих стало більше

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Рятувальники і правоохоронці завершили розбирати завали у зруйнованій пʼятиповерхівці в Мирнограді.

Як повідомляють Міністерство внутрішніх справ і Держслужба з надзвичайних ситуації, у будинку загинули троє людей — вранці 16 липня рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих. Першого загиблого знайшли в день обстрілу 14 липня. Врятувати вдалося загалом сімох людей, ще семеро дістали поранень.

Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайники розібрали 130 тонн будівельних конструкцій. У роботах брав участь 81 фахівець, залучили 20 одиниць техніки.