Деякі країни ЄС планують знову відкрити посольства в Афганістані

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Кілька країн Євросоюзу думають над відновленням своїх посольств в Афганістані, що призведе до дипломатичного визнання «Талібану».

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Італія та її розвідувальні служби вели розвідувальну місію в Кабулі протягом останніх кількох тижнів. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що посол Риму, який зараз працює в Досі (Катар), відвідав Кабул.

«Є проблеми з правами людини. Рішення дуже складне, потрібен час», — сказав він у коментарі на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес тим часом заявляв, що Іспанія була готова відновити своє посольство ще місяць тому, але тоді троє іспанців загинули через терористичну атаку ІДІЛ в Афганістані. Це сповільнило процес.

Представники Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що поки що не планують знову відкривати свої представництва в Кабулі. Утім, німецька влада публічно обговорює, як повернути афганських шукачів притулку, які скоїли злочини або є засудженими терористами. Зараз їх не можуть депортувати до Афганістану, бо в Німеччини немає дипломатичних відносин з режимом «Талібану».

Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності зазначив, що в Брюсселі змінюють думку і визнають необхідність своєї присутності у країні, щоб реалізувати проєкти розвиту, захищати права жінок і встановлювати стратегічну присутність.

Наразі в Афганістані немає жодного європейського посольства. Водночас Європейський Союз має делегацію у країні, а США — відділ інтересів у представництві Катару. Єдина країна з «Великої сімки» з посольством в Афганістані — це Японія.

Присутність делегації ЄС не надає владі «Талібану» легітимності. Так свідчить вебсайт дипломатичної служби блоку.