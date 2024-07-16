Мінʼюст США оскаржить рішення закрити справу Трампа про засекречені документи

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Міністерство юстиції США подасть апеляцію на рішення закрити кримінальну справу проти Дональда Трампа про поводження із секретними документами.

Про це передає Reuters.

Суддя у Флориді Айлін Кеннон задовольнила клопотання Трампа про закриття справи на підставі того, що призначення Мінʼюстом спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.

Представник Джека Сміта заявив, що рішення судді «відходить від єдиного висновку всіх попередніх судів», які розглядали справу. Суди постійно визнавали, що генеральний прокурор має повноваження призначати спеціальних адвокатів для певних розслідувань.

Перед цим Верховний суд США постановив, що Трамп має певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії, які він робив як президент. Цю справу теж розслідував Джек Сміт.

Президент США Джо Байден «не здивований» закриттям справи. Він додає, що це випливає з рішення Верховного суду про недоторканність Трампа, і вважає, що підстави, на яких справу закрили, підозрілі.

Тим часом Дональд Трамп написав, що рішення суду Флориди повинно стати «лише першим кроком», і закликав закрити всі чотири кримінальні справи проти нього.

Про яку справу йдеться

Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами. За версією обвинувачення, Трамп зберігав у себе засекречені документи та приховував їх від Федерального великого журі. Крім того, він двічі демонстрував секретні документи іншим людям.

Трамп зберігав секретні документи в різних місцях у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.