Зʼявився тизер аніме за мотивами «Термінатора» від Netflix

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Стримінговий сервіс Netflix показав тизер аніме за мотивами «Термінатора» під назвою «Термінатор Нуль».

Серіал матиме вісім епізодів. У центрі сюжету — Малкольм Лі, який розробляє чергову систему штучного інтелекту, що має скласти конкуренцію Скайнету. З наближенням Судного дня у 1997 році Лі та його троє дітей виявляють, що їх переслідує невідомий робот-убивця, а на їхній захист прислали таємничого солдата з 2022 року.

Премʼєра серіалу запланована на 29 серпня.