Новим речником МЗС став Георгій Тихий

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Новим речником Міністерства закордонних справ став Георгій Тихий. На цій посаді він замінив Олега Ніколенка.

Перед цим, з березня 2020 року, він був радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До цього, з 2019-го працював прессекретарем віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Відомо, що Тихий народився та навчався у Києві. У 2010 році здобув ступінь бакалавра з соціальних наук у «Києво-Могилянській академії», а в 2012-му отримав магістра за спеціальністю «Політологія». З 2012 до 2015 року перебував на аспірантурі НаУКМА.

У медіа Тихий розпочав працювати з 2008 року. Спершу редактором і репортером на програмах Савіка Шустера — до 2013 року. Потім, з 2014 до 2018 року, був продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні. У 2014 році він висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російського вторгнення на сході України.

У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

У 2018 році Тихий заснував корпункт Укрінформу в Нью-Йорку, США, і до 2019 року працював кореспондентом Укрінформу.