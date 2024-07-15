Колишній гонщик «Формули-1» Ральф Шумахер зізнався, що він гей

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Колишній пілот «Формули-1» і молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера — Ральф — здійснив камінг-аут. Напередодні він зізнався, що перебуває в одностатевих стосунках.

«Найпрекрасніше в житті — це коли поряд правильний партнер, з яким можна розділити все », — написав він під фотографією в Instagram, на якій він обіймається з іншим чоловіком.

Ральф став лише другим відкритим геєм в історії «Формули-1». Першим вважався нині покійний британець Майк Бойтлер, який брав участь у гонках з 1971 до 1973 року і помер у 1988 році від ускладнень, спричинених СНІДом.

49-річний Ральф Шумахер виграв шість гран-прі за свою 11-річну карʼєру, яка завершилася в 2007 році. Раніше він був одружений з Корі Брінкманн, з якою має 22-річного сина Давіда.

«Я дуже радий, що ти нарешті знайшов когось, із ким дійсно почуваєшся комфортно і безпечно. Не важливо, чоловік це чи жінка, я на 100% підтримую тебе, тату, і бажаю тобі всього найкращого та вітаю», — написав Давід у коментарі під публікацією Ральфа в Instagram.