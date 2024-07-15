Справу щодо Трампа про засекречені документи закрили

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Окружний суд США закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо поводження із секретними документами.

Про це пишуть Bloomberg та BBC.

Суддя Айлін Кеннон задовольнила клопотання Трампа про закриття справи на підставі того, що призначення Міністерством юстиції США спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.

«Суд переконаний, що обвинувачення спеціального прокурора Сміта в цьому позові порушує два наріжні камені нашої конституційної системи — роль Конгресу в призначенні конституційних посадових осіб і роль Конгресу в санкціонуванні витрат законом», — підсумувала Кеннон.

Закриття справи сталось незадовго до початку національного з’їзду Республіканської партії, де Трампа мають офіційно висунути кандидатом в президенти.

Про яку справу йдеться

Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами. За версією обвинувачення, Трамп зберігав у себе засекречені документи та приховував їх від Федерального великого журі. Крім того, він двічі демонстрував секретні документи іншим людям.

Трамп зберігав секретні документи в різних місцях у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.