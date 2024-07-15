Google може купити стартап з кібербезпеки Wiz за $23 млрд — це буде найбільша угода техногіганта

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Холдингова компанія Alphabet, що належить техногіганту Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz за $23 млрд.

Про це повідомляють видання WSJ і Reuters із посиланням на джерела.

Придбання компанії Wiz може стати найбільшою угодою за всю історію Google.

Alphabet розглядає можливість угоди в той час, як інші технологічні гіганти (Microsoft, OpenAI та Nvidia) активно перевіряються на дотримання антимонопольного законодавства США.

Раніше американські антимонопольні органи висловлювали занепокоєння щодо штучного інтелекту. Їх турбують переваги, які мають компанії Big Tech (чотири найбільші технологічні компанії світу: Google, Amazon, Facebook, Apple) у доступі до даних, що використовуються для навчання моделей ШІ. Також, на їхню думку, партнерські відносини між компаніями можуть бути використані для обходу необхідних процедур розгляду злиття і поглинання.

У 2023 році компанія Google отримала позов від Міністерства юстиції США щодо незаконного посилення свого домінування в інтернет-рекламі. За даними судових документів, Alphabet заплатила Apple $20 мільярдів, щоб Google був стандартним пошуковиком у Safari. У червні цього року суд ухвалив рішення, за яким компанія повинна відшкодувати $16,9 мільярда за те, що вона має надто велику владу над онлайн-ринком.

Стартап Wiz заснований в Ізраїлі та має штаб-квартиру в Нью-Йорку. Компанія надає хмарні рішення (технологія, при якій обробка і зберігання інформації відбувається не на власних компʼютерах, а в іншому місці) для кібербезпеки з виявленням загроз у режимі реального часу та реагуванням на них за допомогою ШІ. У 2023 році компанія отримала близько $350 млн доходу та була оцінена в $12 млрд.

Автор: Денис Подобрій