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Google може купити стартап з кібербезпеки Wiz за $23 млрд — це буде найбільша угода техногіганта

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Videvo

Холдингова компанія Alphabet, що належить техногіганту Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz за $23 млрд.

Про це повідомляють видання WSJ і Reuters із посиланням на джерела.

Придбання компанії Wiz може стати найбільшою угодою за всю історію Google.

Alphabet розглядає можливість угоди в той час, як інші технологічні гіганти (Microsoft, OpenAI та Nvidia) активно перевіряються на дотримання антимонопольного законодавства США.

Раніше американські антимонопольні органи висловлювали занепокоєння щодо штучного інтелекту. Їх турбують переваги, які мають компанії Big Tech (чотири найбільші технологічні компанії світу: Google, Amazon, Facebook, Apple) у доступі до даних, що використовуються для навчання моделей ШІ. Також, на їхню думку, партнерські відносини між компаніями можуть бути використані для обходу необхідних процедур розгляду злиття і поглинання.

Автор: Денис Подобрій