Президент Зеленський провів нараду з очільниками обласних військових адміністрацій. Ось про що говорили

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальниками обласних військових адміністрацій.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Ключовими темами наради стали оперативна ситуація в областях, фортифікації та енергетика.

Також Зеленський наголосив, що головам обласних військових адміністрацій необхідно зустрітися з урядовцями, аби якнайшвидше розв’язати проблеми в громадах. Зокрема тих, що стосуються безпеки, енергетики, опалювального періоду й навчального процесу.

Крім того, президент доручив налагодити співпрацю регіонів з представниками американських штатів. Це питання він також обговорював з губернаторами під час свого візиту до США.

«Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не лише через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялися цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег», — сказав Зеленський.

За його словами, співпраця можлива, зокрема, в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.