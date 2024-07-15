ДБР вручило підозру командиру військово судна — він вимагав у підлеглих гроші за відгули

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру відділення на одному із суден Військово-морських сил України, який вимагав гроші у підлеглих за відгули й вихідні на березі.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Командира затримали 9 липня під час передачі йому тисячі доларів — стільки коштувала для його підлеглого можливість протягом місяця сходити у вихідні на сушу.

За даними слідства, командир просив за дозвіл піти у законний вихідний з корабля 10 тисяч гривень. Кожен місяць він міг заробляти в такий спосіб щонайменше 150 тисяч гривень.

Тепер військовослужбовцю за статтею отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК) загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд вже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 182 тисячі гривень.