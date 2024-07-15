У 59 бригаді ЗСУ проведуть перевірку після звернення парамедика Катерини Поліщук. Вона звинуватила командира в злочинних наказах

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У неділю, 14 липня, захисниця «Азовсталі», парамедик Катерина «Пташка» Поліщук звернулася до президента України з проханням провести службове розслідування щодо командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Вона заявила, що Шевчук віддавав злочинні накази, нехтував життям бійців, через що частина з них загинула, а також усував усіх незгодних командирів. Поліщук додала, що Шевчука призначили командиром через родинні звʼязки.

«Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане Верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом», — написала вона.

Поліщук заявила, що йде з бригади через «нелюдське та непрофесійне» ставлення Шевчука.

Реакція Генштабу

У понеділок, 15 липня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський перевірить ситуацію — до 59 бригади ім. Якова Гандзюка відправлять робочу групу на чолі з начальником Військової служби правопорядку.