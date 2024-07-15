На Одещині прикордонник застрелив чоловіка. Це сталося поблизу кордону з Молдовою

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

На Одещині прикордонник застрелив чоловіка. Це сталося 14 липня поблизу кордону з Молдовою під час патрулювання.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Бабелю» підтвердив факт нападу і повідомив, що справою вже займаються правоохоронці, прокуратура і Державне бюро розслідувань.

За його словами, вчора вечорі прикордонники зупинили транспорт, в якому, окрім водія, було четверо людей. Двоє пасажирів спробували тікати в різні сторони, а згодом один із цих двох напав на прикордонника. Військовослужбовець зробив попереджувальні постріли, а потім відкрив вогонь у напрямку нападника.

«Викликаними на місце лікарями швидкої допомоги зафіксовано смерть правопорушника, а також зафіксовано факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця», — додав Демченко.

Прикордонника не затримували.

Речник ДПСУ зауважив, що інформація деяких ресурсів про те, що прикордонник стріляв з пістолета навздогін втікачу — неправда. Інші деталі він відмовився розголошувати, пославшись на таємницю слідства.

Державне бюро розслідувань у свою чергу повідомило, що загиблий нападник — військовослужбовець, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон у Захарівському районі Одещини. За даними ДБР, усі четверо пасажирів автівки — військовослужбовці, які втекли з навчальної частини та намагались пішки дійти до Молдови. Для цього вони найняли таксі.

ДБР підтверджує факт нападу на прикордонника, але попередня кваліфікація події — перевищення службових повноважень правоохоронцем, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365 КК).