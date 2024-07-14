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Збірна Іспанії перемогла Англію у фіналі Євро-2024. Гра закінчилася з рахунком 2:1.

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86, Палмер, 73.

Так, Іспанія вчетверте стала чемпіоном Євро і єдиною збірною з найбільшою кількістю перемог на Чемпіонаті Європи з футболу. Іспанія вигравала Євро у 1964, 2008, 2012 роках і сьогодні.

До того ж, Іспанія випередила Німеччину й одноосібно стала найтитулованішою збірною в історії чемпіонатів Європи.

Іспанці перед фіналом виграли всі шість матчів турніру і загалом забили 13 голів. Це найкраща результативність на чемпіонаті.

15 голів, які забили підопічні де ла Фуенте впродовж турніру, — історичний рекорд результативності в одному розіграші Євро.

Англійці ж мусили відіграватися у кожному з трьох поєдинків плей-оф і лише в серії пенальті пройшли Швейцарію в 1/4 фіналу.

Збірна Англії у своїй історії доходила до фіналу двічі — сьогодні і у 2020 році. Тоді Англія вийшла у фінал Євро проти Італії, але програла у серії пенальті з рахунком 3:2.

Як пройшов фінал Євро-2024

Перший тайм закінчився без голів, проте після перерви іспанці заволоділи ініціативою. На 47 хвилині рахунок відкрив 22-річний нападник іспанської збірної Ніко Вільямс.

Однак збірна Англії не запанікувала — у своїх трьох попередніх зустрічах англійці змогли вибороти перевагу саме наприкінці матчу. І вже на 72 хвилині півзахисник «Челсі» Коул Палмер зрівняв рахунок ударом приблизно з 20 метрів — 1:1.

Цей гол змінив імпульс гри. Іспанці, трохи оговтавшись після завданого їм удару, знову перейшли в атаку. Після розіграної комбінації гравець «Реала» Мікель Оярсабаль забив другий гол за Іспанію на 86 хвилині. Судді засумнівалися, чи не був гол поза грою, але після перевірки зрештою затвердили. Англія мала чотири хвилини, щоб врятувати ситуацію, але не змогла. Вирішальним стало вибивання мʼяча з лінії воріт у виконанні Дані Ольмо, що завадив Англії зрівняти рахунок на останній хвилині основного часу.