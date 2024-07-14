Прогноз ООН: населення України скоротиться до 15,3 мільйона до 2100 року

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Save Ukraine

Населення України може скоротитися до 15,3 мільйона людей до 2100 року.

Про це йдеться у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік, підготовленому Департаментом із економічних і соціальних питань Секретаріату ООН.

За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 мільйонів 441 тисячу людей.

ООН передбачає, що до 2026 року населення України зростатиме й сягне 39,7 мільйона, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися.

У 2050 році в Україні прогнозують вже 32 мільйона 165 тисяч населення. У 2069 році — 25,1 мільйона, у 2081 році — 20,9 мільйона, у 2091 році — 17,7 мільйона. А вже у 2100 може йтися про 15,3 мільйона населення.

Водночас, населення Землі, за прогнозами ОО, до 2084 року сягне свого максимуму у цьому сторіччі і становитиме 10,3 мільярда людей.

Як прогнозують в ООН, середня тривалість життя до кінця ХХІ століття становитиме 81,7 року. При цьому, якщо чоловіки в середньому житимуть трохи менше за 80 років, то жінки — майже 84 роки.