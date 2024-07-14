Росіяни вдарили ракетами по Мирнограду й Лиману на Донеччині. Є загиблі й поранені
- Автор:
- Олександра Амру
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Росіяни вдарили ракетами по Мирнограду й Лиману на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще шестеро — поранені. Попередньо, ще двоє людей перебувають під завалами.
У Лимані відомо про трьох поранених. Там обстріл пошкодив щонайменше один будинок і кавʼярню.
Голова Донецької ОВА Філашкін вкотре закликав мешканців області евакуюватися.