Росіяни вдарили ракетами по Мирнограду й Лиману на Донеччині. Є загиблі й поранені

Новини

Росіяни вдарили ракетами по Мирнограду й Лиману на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще шестеро — поранені. Попередньо, ще двоє людей перебувають під завалами.

У Лимані відомо про трьох поранених. Там обстріл пошкодив щонайменше один будинок і кавʼярню.

Голова Донецької ОВА Філашкін вкотре закликав мешканців області евакуюватися.