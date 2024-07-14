Померла акторка серіалів «Беверлі-Гіллз, 90210» і «Всі жінки — відьми» Шеннен Догерті

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Померла американська акторка Шеннен Догерті, найбільш відома завдяки своїм ролям Бренди Волш у культовому серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210» і Прю Галлівелл у «Всі жінки — відьми».

Про це виданню People повідомила агентка Догерті — Леслі Слоан.

Акторка померла від раку. Їй було 53 роки.

«З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою. Вона була відданою донькою, сестрою, тіткою та подругою. Поряд із нею були її близькі та собака Боуї», — сказала Слоан.

Рак молочної залози у Догерті діагностували в лютому 2015 року. В 2017 році акторка заявила, що перебуває в стані ремісії. Однак до 2019 року рак повернувся та поширився. У червні 2023 року акторка заявила, що рак поширився на мозок.