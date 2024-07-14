На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками, є постраждалі

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Вранці 14 липня на Тернопільщині автобус з десятками паломників потрапив у ДТП, є постраждалі.

Про це повідомила поліція області.

Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади. Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, де автобус перекинувся.

У автобусі перебувала 41 людина, вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

Оновлено о 12:20. Директор Теребовлянської лікарні, куди відправляють постраждалих, Богдан Куліковський розповів «Суспільному», що за допомогою звернулися 19 людей. З них 5 госпіталізували, решта ж може проходити лікування вдома.

У більшості травмованих — переломи, зокрема ребер, кінцівок, стан середньої важкості.