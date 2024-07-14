Сили ППО вночі збили дві ракети та чотири дрони-розвідники. Під атакою була Дніпропетровщина
- Автор:
- Оля Березюк
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Протиповітряна оборона ЗСУ в ніч на 14 липня збила дві ракети Х-59/Х-69 і чотири дрони-розвідники: три «Орлан-10» і один ZALA.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що вночі росіяни вдарили ракетами по Дніпровському району. Сталась пожежа, яку наразі вже ліквідували.
Ще одна пожежа через атаку РФ дронами сталась на Криворіжжі. У районі пошкоджені два приватні будинки.
Житлові будинки горіли і на Нікопольщині через обстріл з «Граду». Сам Нікополь війська РФ атакували безпілотниками, у місті понівечена АЗС.