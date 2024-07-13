Росія обстріляла Харківщину — загинули рятувальник і поліцейський

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Російські окупанти завдали удару по залізниці в селищі Буди на Харківщині. Загинули рятувальник і поліцейський, ще 22 людини постраждали.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та «Укрзалізниця».

Коли росіяни вдарили перший раз, на місце прибули всі екстрені служби. Тоді росіяни завдали наступного удару. Через це загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектора реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених троє рятувальників, поліцейський, залізничники й одна дитина. Поранені машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер і складач поїздів. Трьох з них з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовали, двом надали допомогу на місці.

Через обстріл загорілися вагони, вогонь оперативно локалізували.

В Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни вдарили по Будах двома ракетами «Іскандер-М». Прокуратура розпочала розслідування.