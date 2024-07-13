Телескоп «Хаббл» показав результати 18 років спостереження за галактикою Дракона
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / Hubble & NASA
Команда астрономів проаналізувала 18-річні спостереження космічного телескопа «Хаббл» за карликовою галактикою Дракона. Астрономи вимірювали динамічний рух зірок у ній.
Про це пише Європейське космічне агентство.
Великий архів даних телескопа дозволив астрономам створити найточнішу тривимірну карту руху зірок у галактиці. Нові дослідження допомагають пролити світло на таємничі властивості та поведінку темної матерії — так званого невидимого «клею» Всесвіту.
Галактика Дракона розташована за 250 000 світлових років від Землі. На найбільшому зображенні видно багато жовтих, синьо-білих і білих зірок на тлі чорного космосу.
Менші зображення детально показують частини галактики.