На Національному військовому меморіальному кладовищі буде дві форми намогильних споруд. Які вони

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Антон Дробович / Facebook

Кабінет міністрів ухвалив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Вони будуть двох форм — козацький хрест або прямокутна таблиця.

Про це повідомили очільник Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович, Мінветеранів та Національне військове меморіальне кладовище.

Затвердили намогильні споруди у вигляді хреста та плити із заокругленням у верхній частині, які матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного. Форму обиратимуть військові або їхні родини.

Очільник Українського інституту національної памʼяті пояснив, що таким чином НВМК продовжить багатовікову традицію, яка триває з часів козацьких кладовищ.

Водночас люди, які не асоціюють себе з християнством чи просто не хочуть мати хрест на могилі, можуть обрати прямокутну плиту.

Національне військове меморіальне кладовище

Усі намогильні споруди будуть уніфікованими незалежно від військового звання, частини чи роду військ.

Антон Дробович / Facebook

За словами Антона Дробовича, у постанові врахували позицію Українського інституту національної памʼяті, Мінветеранів, НВМК та експертів.