Російський дрон Shahed пролетів 350 км над Білоруссю і зник. Він мав атакувати Україну

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Getty Images / «Бабель»

В ніч на 13 липня російські війська атакували Україну пʼятьма дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона збила чотири дрони в Донецькій та Харківській областях, а п’ятий вийшов з повітряного простору України в напрямку Гомельської області Білорусі.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що цей Shahed пролетів над Білоруссю 350 км, а потім зник.

За даними групи, Shahed пролетів міста Гомель і Жлобин, залетів у Могилівську область, а потім і в Мінську, максимально наблизившись до столиці. О 5-й ранку по тривозі на перехоплення підняли гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30. Далі дрон долетів до Вітебська і зник.

Влада Білорусі і Вітебської області інцидент ніяк не коментувала. Даних про руйнування і постраждалих немає.