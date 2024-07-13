Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на ЄС

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Tim Rademacher / Wikipedia

Бундесвер разом із союзниками по НАТО в межах «Оперативного плану Німеччина» (OPLAN DEU) розробляє схему перекидання німецьких військ на східний фланг Європи в разі військового конфлікту блоку з Росією,

Про це пише видання Der Spiegel.

План передбачає перекидання через Німеччину протягом 3—6 місяців до 800 тисяч солдатів і понад 200 тисяч одиниць різної техніки. Ключовою дорогою із заходу на схід стане автомагістраль А2, що йде від міста Оберхаузен до кільцевої автодороги Берліну.

Бундесвер, влада земель і федеральний уряд опрацьовують питання безпеки цього маршруту, а також вивчають можливості цивільної інфраструктури для прийняття та обслуговування такої кількості техніки та військових у разі можливих проблем з дорогою.

Видання пише, що для Бундесверу є виклики — на маршрутах є вузькі місця, як-от міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга. Підрив цього мосту або ракетна атака можуть повністю паралізувати рух по A2.

Як пише Deutsche Welle, оперативний план оборони Німеччина почала розробляти ще в березні 2023 року на тлі війни Росії проти України. Цей стратегічний документ на кілька сотень сторінок прописує дії військ і влади у разі війни.

У червні цього року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що ФРН має бути готовою до оборони до 2029 року на випадок нападу РФ. Він зауважив, що військова економіка Росії вже працює над підготовкою до наступного великого конфлікту. Міністр наголосив на необхідності збільшити бюджет на оборону і згадав про можливість часткового повернення загального військового призову.