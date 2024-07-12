Статус учасника бойових дій можна буде оформити на порталі «Дія»

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Кабмін ухвалив рішення, щоб захисники та захисниці могли оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал «Дія» кількома кліками.

Федоров нагадав, що в застосунку «Дія» вже доступні посвідчення УБД для військових та їхніх родин.