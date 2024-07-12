ДПСУ почала масштабне будівництво доріг уздовж кордону з ЄС у Чернівецькій та Закарпатській областях

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Держприкордонслужба (ДПСУ) своїми зусиллями почала масштабне будівництво доріг із покращеним покриттям уздовж кордону з країнами Євросоюзу. Дороги будують у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Облаштування доріг уже розпочали — у Чернівецькій області буде дорога протяжністю майже 35 кілометрів, а на Закарпатті — 17. Матеріально і технічно допомагають у цьому компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка дає ДПСУ безкоштовно 70 тисяч тонн екологічного доменного шлаку, й «Укрзалізниця» — вона доставляє на будівництво цей матеріал.

Держприкордонслужба зауважує, що будівництво йде на земельних ділянках, які службі виділила держава.

Прикордонні дорогі — це один з важливих елементів інфраструктури. Вони дозволяють якісніше контролювати кордон, швидше реагувати на зміни в обстановці, а також економити на паливі та ремонті техніки. Такі дороги покривають фундаментальні потреби в роботі економіки України під час війни — це логістичні ланцюги, життєдіяльність армії та її обслуговування.