Уперше офіційний курс долара перевищив 41 гривню

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Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму — до понад 41 гривні.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс станом на 15 липня 2024 року встановили на такому рівні:

41,0434 гривні за долар.

44,6860 гривні за євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування досягли таких значень: долар США — 40,93 / 40,98 гривні, євро — 44,585 / 44,6231 гривні. Довідковий курс НБУ для долара 12 липня на 12:00 складав 41,0515 гривні за один долар.

За даними порталу «Мінфін», 12 липня середній курс долара в обмінниках станом на 17:00 становить 41 гривню за 1 долар (купівля) і 41,15 гривень за 1 долар (продаж).

Середній курс долара в банках наразі:

купівля — 40,8 гривні за долар.

продаж — 41,2 гривні за долар.

ПриватБанк 12 липня купує долар по 40,6 гривні, а продає по 41,2 гривні.