На Харківщині шестеро людей підірвалися на розтяжці, намагаючись евакуюватися

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Зранку 12 липня в селі Стариця (Вовчанська громада на Харківщині) шестеро людей підірвалися на розтяжці, що залишили після себе російські військові.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Постраждалі під час евакуації йшли через лісосмугу, коли підірвалися на розтяжці.

Карта боїв поблизу села Стариця на Харківщині, за даними аналітиків проєкту DeepState. deepstatemap.live

У трьох постраждалих гостра реакція на стрес, у решти трьох — вибухові поранення. Прокуратура порушила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.