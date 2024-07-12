СБУ затримала одного з головних податківців Києва за підозрою в хабарях

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СБУ

Правоохоронці затримали виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві за підозрою в отриманні хабарів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, підозрюваний посадовець причетний до вимагання хабарів від столичних підприємців. СБУ стверджує, що в обмін на гроші підозрюваний обіцяв надати ліцензії на продаж пального директору київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

За даними слідства, для комунікації з главою компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

СБУ задокументувала отримання підозрюваним першої частини грошей і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу». Йому оголосили підозру в одержанні хабаря — за це загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Посадовцю мають обрати запобіжний захід.