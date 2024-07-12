У Києві через спеку зафіксували три температурних рекорди

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Gerd Altmann / Pixabay

У Києві 11 липня зафіксували три температурних рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря в столиці виявилась найтеплішою для цього дня і не опускалася нижче за +21,7 °С. Це перевищило попередній рекорд 1938 року на 0,3 °С.

Максимальна температура повітря сягнула +34,2 °С — це на 0,5 °С вище за попередній рекордний показник, який зафіксували в 1885 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +28,1 °С. Вона перевищила попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2 °С.