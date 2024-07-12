Telegraph: Британія не дозволяла Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії

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Велика Британія не дозволяє Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії.

Про це пише газета The Telegraph, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Британії.

Офіційно Британія оголосила про передачу ракет Storm Shadow у травні 2023 року, але дозволила бити по цілях лише на території Криму та інших окупованих територіях України. На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії, і Києву вирішувати, чи робити це.

Новий премʼєр-міністр Британії Кір Стармер 10 липня підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети для ударів по Росії. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Після зустрічі із Стармером президент України Володимир Зеленський написав: «Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових обʼєктів на території Росії. Ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення».

Однак газета The Telegraph зазначає, що політика Британії «не змінилась» і країна, попри заяви Стармера, не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Британські посадовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни й може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Високопоставлене джерело газети в Міноборони Британії стверджує, що «ситуація тонша», ніж припускав Зеленський. Дозвіл на удари далекобійними ракетами по цілях у Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Іншою країною, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією, є Франція.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде Україна бити ракетами Storm Shadow по Росії, співрозмовник The Telegraph наголосив, що «цього не станеться». За словами джерел, Зеленському доведеться «шукати гарантії в іншому місці», перш ніж Україна зможе запустити Storm Shadow по території Росії.