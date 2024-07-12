У Тисі знайшли чергового потопельника — це 33-річний житель Закарпаття

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Пресслужба ДПСУ

У річці Тиса, що тече на кордонах Закарпатської області з Румунією та Угорщиною, прикордонники знайшли чергове тіло потопельника.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Тіло знайшли під час патрулювання і витягли на берег. Загиблий — 33-річний житель Закарпаття. Інших деталей прикордонники не повідомляють.

Це вже 17-й загиблий у річці від початку року. Загалом, за офіційними даними, у річці від початку вторгнення вже потонули 37 чоловіків, але реальна цифра може бути більшою.