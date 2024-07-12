Уночі ППО збила 5 крилатих ракет і 11 дронів. Основний напрямок удару — Старокостянтинів

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Увечері 11 липня російські війська атакували з літаків стратегічної авіації 5 крилатими ракетами Х-101, а протягом ночі — 19 безпілотниками Shahed і дронами невстановленого типу, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Українська ППО знищила всі 5 ракет Х-101 і 11 дронів. Решту 8 дронів локаційно втратили — імовірно, росіяни використовують імітатори ударних БпЛА, щоб перевантажити ППО.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Основний напрямок удару – Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Ракети збивали у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях, а дрони — у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській.

Чому росіяни атакують Старокостянтинів

У Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут була 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7 бомбардувальний полк.

З 2008 року військова частина у Старокостянтинові має назву «7 бригада тактичної авіації імені Петра Франка» — на честь сина Івана Франка, який був пілотом і розвивав військову авіацію.

Зараз авіабаза ву Старокостянтинові — одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріпленні місця для стоянки і відповідна злітно-посадкова смуга.

Представлена у травні 2020 року «Візія Повітряних сил до 2035 року» декларувала, що саме аеродроми в Старокостянтинові, а також в Озерному (Житомирська область) мали бути переобладнанні, щоб стати зразковими, зокрема й для іноземної авіаційної техніки.