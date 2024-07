Нерішучість Заходу й НАТО зокрема ― головний союзник Росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 липня

Новини

«Бабель»

Постійні колумністи авторитетного у Вашингтоні видання The Hill Джонатан Світ і Марк Тот опублікували колонку з різкою критикою НАТО й Заходу через їхню поведінку на цьому тижні. Ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі не усвідомлюють достатньо, як важливо перемогти Росію і як небагато для цього можливостей і часу. На відміну від Заходу, росіяни не мають ніяких обмежувачів ― свідченням чого став обстріл «Охматдиту» в понеділок, стверджують колумністи. Так, Білий дім пообіцяв значно посилити українську систему ППО ― але, по-перше, це те, що варто було робити проактивно, а не реактивно. А по-друге, це все одно боротьба з наслідками, а не з першопричинами. Правильним рішенням за нинішньої ситуації було б дозволити збивати російські стратегічні бомбардувальники і бити по російських аеродромах ― байдуже, як далеко від кордону з Україною вони розташовані. Про те, що це легітимні військові цілі, годі й говорити, стверджують автори колонки. «Росіяни використовують кожен дюйм захопленої землі. Який сенс не бити по місцях запуску смертоносних бомбардувальників?» ― питають Світ і Тот.

«На війні є два типи людей ― швидкі й мертві», ― цитують автори статті популярну серед військових приказку. Росіяни, хоч і досі використовують актуальну для часів Першої світової війни тактику «мʼясних штурмів», далі в тилу адаптуються до війни краще й швидше за США і НАТО. Тож треба дати Києву набагато більше свободи, щоб Україна не мусила щоразу питати в партнерів дозволу, наче дитина в матері. «Саме НАТО має позначити, а тоді зробити непорушними червоні лінії. Справи, а не слова мають стати наслідком поточного саміту у Вашингтоні, включно з планом перемоги та покроковим шляхом України до НАТО, ― підсумовують автори колонки. ― Самовдоволена пасивність Байдена ― головна причина успіху Росії в Україні. Час йому пересилити себе й дати Україні право на нормальну відсіч загарбнику».

Також варті уваги матеріали про найбільш активну за весь час повномасштабної російсько-української війни критику китайського партнерства з Росією ― про це пишуть Associated Press, Al Jazeera та The New York Times. Також Associated Press детально розповідає, як працюватиме механізм координації постачання зброї Україні під егідою НАТО, а не Пентагону, як є наразі. Інформагентство Bloomberg опублікувало матеріал про те, як українці використовують у війні «іграшкові дрони та прикріплені скотчем бомби». На Al Jazeera вийшла колонка керівника українського представництва Фонду ООН у галузі народонаселення Массімо Діани про демографічні виклики перед Україною: за два роки країна тимчасово втратила близько десяти мільйонів людей, і для стимулювання народжуваності краще не збільшувати виплати за дітей, а створити довгострокові сприятливі умови для батьківства ― наприклад, запровадити декретні відпустки не лише для мам, а й для тат, пише він. Newsweek зазначає, що через війну Росія послабила захист кордону з Китаєм, а також наводить розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, в якій той, зокрема, говорить про підтримку України. І, зрештою, цікаве інтервʼю The New York Times зі стилісткою Олени Зеленської Наталею Каменською про те, як має виглядати перша леді країни у війні.