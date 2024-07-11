На саміті НАТО підписали Український договір. Про що він

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Під час саміту НАТО Європейський Союз і ще 21 країна підписали Український договір, який координуватиме й прискорюватиме їхню допомогу Україні в обороні.

Про це пише Європейська комісія і публікує текст договору.

Його підписали лідери Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства разом з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та президентом України.

Договір передбачає дії, які реалізують цілі, прописані у двосторонніх угодах України з цими країнами.

Підписанти договору зобовʼязуються підтримувати Україну в обороні, надаючи військову техніку, фінанси, навчаючи українських військових. Це включає роботу через Контактну групу з питань оборони України, Коаліції можливостей, командування підтримки безпеки та підготовки для України, Місію ЄС із надання військової допомоги Україні.

Також договір передбачає, що підписанти пришвидшать допомогу з розбудови майбутніх Сил оборони України до 2027 року (у перспективі це продовжиться у 2030-х роках). Вони щопівроку скликатимуть Контактну групу з питань оборони України на рівні міністрів, щоб переглядати й затверджувати дорожню карту розвитку.

Якщо Росія повторно нападе на Україну (після закінчення нинішньої війни), країни, які підписали договір, мають швидко зібратися на найвищому рівні, щоб визначитися, як далі підтримувати Україну.

Договір буде дійсним, поки Україна йде шляхом до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

«Цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обовʼязково виконаємо кожен пункт — енергії для цього в нас задосить», — прокоментував президент Володимир Зеленський.