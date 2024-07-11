Померла акторка фільму «Сяйво» Шеллі Дюваль

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У віці 75 років померла голлівудська акторка Шеллі Дюваль, найбільш відома за фільмами «Сяйво», «Енні Голл» і «Нешвілл».

Це підтвердив її партнер Ден Гілрой для Hollywood Reporter .

Дюваль померла уві сні, від ускладнень діабету, у своєму будинку в Бланко, штат Техас

«Моя люба, мила, прекрасна супутниця життя і подруга покинула нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі», — сказав Гілрой

У класичному фільмі жахів Стенлі Кубрика 1977 року «Сяйво» Шеллі зіграла Венді, дружину жахливого менеджера готелю у виконанні Джека Ніколсона.

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Для акторки ці зйомки стали важким випробуванням. За її словами, їй «доводилося плакати по 12 годин на день цілими днями, останні дев’ять місяців поспіль, п’ять-шість днів на тиждень». Кубрику це не сподобалося.

Серед інших відомих стрічок Дюваль — драма 1977 року «Три жінки» режисера Роберта Альтмана, за яку вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі.

З часом, як пише BBC, Дюваль впала в немилість у Голлівуді, і пройшло два десятиліття, перш ніж вона повернулася на екрани у фільмі «Лісові пагорби» 2023 року.