Донеччина весь день під російським обстрілом. Троє людей загинули, серед них — 15-річний підліток
- Автор:
- Оля Березюк
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Донецька область сьогодні весь день під російськими обстрілами. Загинуло щонайменше троє людей.
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді росіяни вбили 15-річного підлітка, поранили трьох людей, зокрема 13-річну дівчину. Пошкоджено 18 будинків і адмінбудівлю.
Оновлено о 19:19. Філашкін уточнив, що в Мирнограді від обстрілу постраждали 12 людей серед яких двоє 13-річних підлітків. Пошкоджено зо два десятки будинків та адмінбудівлю.
У Новоселівці Першій Очеретинської громади одна людина загинула і одна поранена.
У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.
Ще одну людину росіяни вбили в Сіверську і поранили одну в Лимані.