Україна й Румунія уклали безпекову угоду. Що вона передбачає

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Президент Володимир Зеленський і президент Клаус Йоханніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією. Вона діятиме протягом десяти років.

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot, сприятиме швидкому транзиту техніки своєю територією до України та й надалі підтримуватиме Київ, зокрема його оборонну промисловість. Бухарест разом із партнерами допоможе навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів.

Україна та Румунія проводитимуть щорічний Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні високопосадовців.

Особливістю угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румуни допомагатимуть українцям розміновувати Чорне море і надаватимуть підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Угода передбачає механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

Політична підтримка. НАТО

Румунія підтримує Українську формулу миру, бере в ній участь і надалі робитиме свій внесок у зміцнення продовольчої безпеки, зокрема забезпечуючи морську та річкову логістику.

Україна та Румунія посилюватимуть двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства, щоб тісніше співпрацювати в політичній, оборонній, безпековій, торговельно-економічній, морській, науковій та культурній сферах.

Румунія підтримуватиме Україну в її інтеграції до ЄС і НАТО. Вона підтверджує, що майбутнє України – в НАТО.

Румунія та Україна продовжуватимуть підтримувати та розглядати сумісність через адаптовану Річну національну програму (РНП) України. Бухарест і надалі сприятиме підтримці Україні через Комплексний пакет допомоги НАТО (КПД).

Безпека Чорноморського регіону

Україна й Румунія зміцнюватимуть міжнародне співробітництво та координацію у сфері морської безпеки, зокрема в контексті наявних або нових інструментів, механізмів та ініціатив. І виступатимуть за ширшу присутність НАТО в Чорноморському регіоні.

Румунія сприятиме розбудові потенціалу морської території України, розвитку морського флоту України.

Країни прагнутимуть зміцнити багатостороннє співробітництво з іншими країнами регіону, включно з Молдовою.

Оборона

Румунія сприятиме розбудові майбутніх Сил безпеки та оборони України, які будуть здатні стримувати та відбивати будь-яку збройну агресію. Вона підтримуватиме Україну за допомогою інструментів, розроблених Європейським Союзом і НАТО, таких як Європейський фонд миру та Комплексний пакет допомоги НАТО.

Румунія забезпечить індивідуальні та колективні тренінги для Сил безпеки та оборони України, готуватиме інструкторів. Країни обмінюватимуться досвідом, зосереджуючи увагу на тому, як нові технологічні розробки впливають на збройний конфлікт, зокрема дрони й штучний інтелект.

Україна й Румунія співпрацюватимуть у сфері розвідки та контррозвідки. Бухарест допоможе Києву виявляти, стримувати та припиняти розвідувальну та підривну діяльність Росії. Це стосується і кібербезпеки.

В Угоді також є пункти про протидію ризикам хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, гуманітарне розмінування, підтримку стійкості критичної інфраструктури, притягнення Росії до відповідальності за війну, відшкодування Росією збитків, санкції, відбудову України.