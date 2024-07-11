З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет

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Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них. А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

Цього вимагає закон України № 1978-XI, який набув чинності рік тому — 11 липня 2023 року.

Закон дав рік на розпродаж залишків тютюнових і нікотинових виробів, але сьогодні цей термін закінчився, тож заборони повністю набули чинності.

Такі зміни ухвалили за Рамковою конвенцією Всесвітньої організації охорони здоровʼя з боротьби з тютюном та євроінтеграційною директивою 2014/40/EU. За цими документами, ароматизовані вироби для куріння приваблюють населення до шкідливої залежності, а введені заборони покликані захистити людей від цього.

Що змінюється з 11 липня 2024 року?

Усі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням.

Від 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки виробник має розміщувати зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду й наслідки куріння. Також для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці мають розміщувати QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну «Я кидаю курити!».

Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року за наказом № 747 МОЗ України. Загалом розробили три групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори оновлюватимуть щороку, як і зображення хвороб.

Також, за статтями 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що набули чинності рік тому, відсьогодні з полиць магазинів мають прибрати сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них із ароматизованими добавками.

Окрім того, встановили:

заборону низки добавок (наприклад, вітамінів) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До 11 липня 2024 року закон дозволяв розпродати вироблені чи імпортовані зазначені вироби, що ввели в продаж до набуття чинності законом.

Директива № 2014/40/ЄС зобовʼязувала всі країни-члени Європейського Союзу до жовтня 2023 року заборонити ароматизовані сигарети для нагрівання. Така вимога є зобовʼязанням і для України. Відповідну ініціативу внесли до парламенту законопроєктом № 9227.