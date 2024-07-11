В порту Рені затримали іноземне судно та його капітана за вивіз зерна з окупованого Криму

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В акваторії порту Рені Одеської області затримали іноземне судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти окупованого Криму. Також затримали капітана судна.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України.

За даними слідства, у листопаді 2023 року судно USKO MFU під прапором Камеруну, порушуючи закони України та норми міжнародного права, заходило в порт Севастополя, де загрузило понад 3 тис. т агропродукції, призначеної для турецької компанії. При цьому судно вимикало автоматичну ідентифікаційну систему AIS, тобто GPS-трекер, щоб маскувати свій маршрут. Це є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства.

Наприкінці травня 2024 року судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою, де розвантажило груз із Туреччини. Далі судно вийшло з порту, вказавши пунктом призначення Стамбул, проте зʼявилося в одному з портів Молдови. Під час проходу через акваторію порту Рені USKO MFU затримали.

На борту судна провели обшуки — вилучили систему AIS, компʼютер та документацію, видану окупаційною адміністрацією Севастопольського морського торговельного порту. Капітану, громадянину Азербайджану, повідомили про підозру в порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України (ч. 2 ст. 332-1 КК). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

USKO MFU арештували — судно можуть передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Капітану невдовзі обиратимуть запобіжний захід.

Також на причетність до злочину перевіряють членів команди судна — це 12 іноземців.