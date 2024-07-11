Актор серіалу «Альф» Бенджі Грегорі помер у віці 46 років

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Американський актор Бенджі Грегорі, найбільш відомий за своєю роллю хлопчика Браяна Таннера у культовому телесеріалі 1980-х «Альф», помер у віці 46 років.

Про це повідомила його сестра Ребекка.

Бенджі помер 13 червня, але про його смерть повідомили лише вчора. Його тіло знайшли у власній автівці на стоянці банку в Пеорії, штаті Аризона, куди він напередодні заходив у справах.

Родина вважає, що він заснув у машині й помер від теплового удару. Як повідомляє People, того дня спека в Пеорії сягнула позначки в +43 °C. Водночас офіційно причину смерті актора не встановлено..

Разом із ним у автомобілі знайшли мертвим його собаку Ганса.

Сестра Бенджі, Ребекка, розповіла в коментарі TMZ, що її брат лікувався від депресії та біполярного розладу, а також мав розлад сну, через який часто не спав днями.

Бенджі Грегорі став відомим завдяки своїй ролі хлопчика Браяна Таннера у комедійному телесеріалі «Альф», премʼєра якого відбулася у 1986 році, коли Бенджі було вісім років.

Ситком розповідає про сім’ю з передмістя, чиє життя перекидається догори дриґом, коли прибулець із планети Мелмак врізається на своєму космічному кораблі в їхній гараж. Родина Таннерів прихистила прибульця й називає його Альф (ALF, скорочення від англійської Alien Life Form — позаземна форма життя). Незабаром Браян і Альф стають найкращими друзями.

«Aльф» став хітом і транслювався протягом чотирьох сезонів у 80 країнах світу.