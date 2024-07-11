В Україні зʼявиться старший представник НАТО — його призначив генсек

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NATO / Website

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив старшого представника Альянсу в Україні.

Про це йдеться в підсумковому комюніке Вашингтонського саміту НАТО.

Старший представник НАТО в Україні поглибить відносити України з Альянсом, який підтримує майбутнє членство України. Представник допоможе в роботі над реформами та іншими необхідними змінами.

Також він звітуватиме в Брюссель і новому командуванню у Вісбадені. Останнє створять для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ. Такі кроки допоможуть НАТО краще координувати свої дії та мають захистити довгострокову допомогу від правих сил у Європі, а також від Дональда Трампа — якщо той стане президентом США, писала The Wall Street Journal.

Учасники саміту привітали прогрес України після минулорічного Вільнюського саміту, зокрема її демократичні, економічні й безпекові реформи.

«Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані», — пишуть у комюніке.

Водночас на саміті вирішили створити NSATU — центр з підтримки безпеки та підготовки для України, який координуватиме військову допомогу Києву та навчання українських військових з боку членів і партнерів Альянсу. Його мета — створити міцний ґрунт для безпекової підтримки.

А ще — розширити Спільний центр аналізу, підготовки та навчання Україна — НАТО (JATEC). Там визначатимуть і використовуватимуть уроки повномасштабної війни, підвищуватимуть сумісність України з НАТО.

Рішення НАТО і Ради Україна — НАТО, які ухвалили на саміті, є мостом до членства України.

Тим часом на Росію члени Альянсу покладають виняткову відповідальність за війну і загибель тисяч мирних жителів.