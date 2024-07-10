Фонд Клуні й ще дві організації подали до ООН скаргу — вимагають від РФ репарацій для рідні загиблих від обстрілу Вінниці
- Автор:
- Ліза Бровко
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Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images
Громадські організації Фонд Клуні «За справедливість», Legal Action Worldwide (LAW) і Truth Hounds подали до Комітету ООН з прав людини скаргу від імені 18 українців, які постраждали від російського ракетного обстрілу Вінниці 14 серпня 2022 року. Тоді загинули 29 людей, понад 200 дістали поранень.
Про це йдеться в пресрелізі організацій, текст якого є в розпорядженні «Бабеля».
У скарзі йдеться, що Росія порушила право на життя всіх загиблих через її удар по Вінниці. Армія РФ атакувала місто трьома ракетами «Калібр».
Справу проти Росії вибудовували два роки — знадобився час для розслідування та юридичного аналізу.
Якщо ж Комітет ООН прийме аргументи організацій, то скарга створить прецедент на світовому рівні і сприятиме притягненню до відповідальності Росії за її вторгнення в Україну. У такому разі рішення Комітету наголошуватимуть на зобовʼязаннях держави (у цьому випадку Росії) забезпечити, наприклад, компенсацію.
Спільна скарга закликає Комітет ООН з прав людини забезпечити справедливість для рідних загиблих від обстрілу Вінниці та визнати, що дії Росії порушили право постраждалих на життя, а також постановити виплату репарацій сімʼям загиблих.