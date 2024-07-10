Астрономи зібрали 500 зображень, щоб знайти чорну діру в найглибшій ділянці Омеги Центавра

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ESA / Hubble / NASA

Міжнародна команда астрономів використала понад 500 зображень, які робив космічний телескоп «Хаббл» протягом 20 років, щоб виявити сім швидкорухомих зірок у найглибшій ділянці зоряного скупчення Омеги Центавра.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Омега Центавра — це найбільше та найяскравіше на небі кулясте зоряне скупчення. А швидкі зорі в її найглибшій ділянці слугують доказом наявності чорної діри всередині неї.

Скупчення Омеги Центавра видно із Землі неозброєним оком у південній півкулі. Воно розташоване на відстані 17 700 світлових років.

ESA / Hubble / NASA

Вперше це скупчення внесли в каталог Птолемея майже дві тисячі років тому як одну зірку. У 1677 році англійський астроном Едмонд Галлей заявив, що це туманність, а в 1830-х роках ще один англійський астроном Джон Гершель першим визнав обʼєкт кулястим скупченням.

Омега Центавра складається приблизно з 10 мільйонів зірок, пов’язаних силою тяжіння.