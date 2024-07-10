У восьми найбільших аеропортах Таїланду закривають магазини duty free. Так гостей спонукають купувати в країні задля зміцнення економіки

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Магазини duty free скоро припинять свою роботу в зонах прибуття восьми найбільших міжнародних аеропортів Таїланду. Це стосується аеропортів «Суварнабхумі» та «Донмианг» у Бангкоку, а також летовищ у популярних туристичних місцях Чіангмай, Пхукет, Хат Яй, Патайя, Самуї та Крабі.

Про це повідомляє туристичне видання Skift.

Цей крок Таїланд робить у рамках вдосконалення своєї стратегії туризму. Закриваючи магазини duty free, таїландська влада намагається спонукати гостей робити покупки всередині країни, зміцнюючи у такий спосіб місцеву економіку.

Три оператори, які керують магазинами duty free в Таїланді, вже погодилися припинити їхню роботу, повідомляє Bangkok Post з посиланням на заступницю речника уряду. Однак уряд ще не назвав конкретних дат для таких заходів.

Перед цим оператор Airports of Thailand розробив план повернення 1,4 тис. кв. м площі аеропортові «Суварнабхумі» та 491 кв. м міжнародному аеропорту Пхукету у тайської туристичної групи King Power і трьох урядових установ — Бюро імміграції, митниці та Департаменту доходів Таїланду.

Повернений простір хочуть використати для модернізації пасажирських приміщень і розвантаження територій аеропортів. Таїланд прагне ввести аеропорт «Суварнабхумі» до 50 найкращих аеропортів світу до 2025 року та до двадцятки найкращих протягом наступних п’яти років. Торік аеропорт посідав 68 місце.

Таїландський уряд хоче, щоб один із найбільш завантажених у Південно-Східній Азії аеропортів — «Суварнабхумі» — міг приймати 170 мільйонів пасажирів і обслуговувати мільйон рейсів на рік до 2029 року.

За даними таїландської митниці, у 2023 році продажі в магазинах duty free у Таїланді склали близько $82,9 мільйона. За оцінками уряду, закриття цих магазинів збільшить витрати кожного іноземного відвідувача всередині країни на $15,64 за поїздку.

Цьогоріч Таїланд планує прийняти близько 40 мільйонів іноземних відвідувачів. За перші шість місяців 2024 року країну відвідали 17,5 мільйона іноземних туристів, що на 35% більше за аналогічний період минулого року. Це принесло економіці країни $22,42 мільярда. Найбільше туристів було з Китаю, Малайзії та Індії.

У 2019 році, перед пандемією Covid-19, Таїланд зареєстрував рекордні 39,9 мільйона гостей, що принесло економіці $52 мільйони. До пандемії туризм становив близько 20% економіки Таїланду.

Країна останнім часом помітно намагається розвивати туризм і заохочувати іноземців відвідувати країну. Минулого місяця Таїланд вирішив скасувати туристичний збір у $8,20 для міжнародних туристів, які прибувають літаком.

Крім того, уряд продовжив свою схему безкоштовного страхування для міжнародних туристів до кінця 2024 року. Ця ініціатива передбачає покриття витрат на медицину на суму до $13 650 у разі нещасних випадків або стихійних лих.

А з 1 червня кількість країн, які мають право на безвізовий вʼїзд до Таїланду, зросла з 57 до 93. Тепер відвідувачі з цих держав можуть залишатися до 30 днів і можуть продовжити своє перебування ще на 30 днів, заплативши приблизно $52.