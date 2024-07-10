У горах Перу знайшли тіло альпініста, який зник 22 роки тому. Він хотів підкорити найвищу вершину

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У горах Перу знайшли тіло американського альпініста Вільяма Стемпфла, який зник безвісти 22 роки тому.

Про це пише ВВС.

У червні 2002 року 59-річного Стемпфла оголосили зниклим безвісти. Тоді чоловік разом із двома іншими туристами намагався зійти на гору Уаскаран — найвищу точку Перу (6 768 м). Лавина поховала під собою групу скелелазів, а на сьогодні, окрім Стемпфла, вдалося знайти лише одне тіло.

Поліція змогла знайти мумифіковане тіло Стемпфла через танення льоду на горі. Його впізнали за паспортом, знайденим серед його речей. Тіло й одяг чоловіка добре збереглися через низькі температури.

Гірський хребет Кордильєра-Бланка на північному сході Перу приваблює альпіністів усього світу завдяки своїм сніговим вершинам і приголомшливим підйомам. Однак Вільям Стемпфл — щонайменше третій турист, тіло якого знайшли в горах Перу від початку року.