З України до Румунії намагались вивезти «скрипку Страдіварі» — вона може мати неабияку цінність
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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З України намагалися незаконно вивезти «скрипку Страдіварі». Прикордонники знайшли музичний інструмент в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Скрипка маркована як «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713» і, ймовірно, може становити історичну цінність. Її вже спрямували на експертизу.
Прикордонники не повідомили інших деталей, однак опублікували фото паспорта невідомої жінки — імовірно, саме вона намагалася вивезти скрипку.
- Якщо скрипку й справді виготовив італійський майстер Антоніо Страдіварі, то вона досить рідкісна та цінна. За життя майстер створив лише близько 1 100 музичних струнних інструментів — вони вирізняються особливою чистотою звучання й неабияк цінуються знавцями. Зокрема, однією зі скрипок роботи Страдіварі володів італійський скрипаль і віртуоз Нікколо Паганіні.