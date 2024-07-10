CNN: Військові бази США в Європі перейшли у стан підвищеної готовності через загрозу російських диверсій

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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

На початку липня військові бази США в Європі перевели в стан підвищеної бойової готовності через загрозу диверсій проти американських військових обʼєктів та військового персоналу з боку «підтримуваних Росією осіб».

Про це пише CNN із посиланням на кілька джерел.

Американська розвідка протягом останніх двох тижнів отримувала дані, що Росія розглядає американські бази і військовий персонал як ціль для атаки своїми проксі. Ці атаки схожі на диверсії, які планувалися в Європі. Так у квітні в Німеччині заарештували двох людей із російським і німецьким громадянством — їх підозрюють у шпигунстві на Росію та підготовці диверсій.

CNN пише, що загроза була достатньо високою, щоб декілька американських військових баз у Європі підняли рівень захисту до другого за значенням стану «Чарлі». Його застосовують, коли є ймовірність теракту або нападу на особовий склад та військові обʼєкти.

За словами високопоставленого представника НАТО, країни Альянсу «значно збільшили» обмін розвідданими через російську диверсійну кампанію в Європі. Останніми місяцями вона стає дедалі агресивнішою на тлі виборів на Заході, пише CNN, — це «чудова можливість» для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України.

Європейське командування США відмовилося від коментарів, але його представник Ден Дей зазначив, що підвищення бойової готовності повʼязане не з однією загрозою, а з комбінацією факторів.

CNN пише, що Росія може вести гібридну війну з країнами Заходу за допомогою диверсій. Неназваний чиновник НАТО зазначив, що зараз диверсії Росії більш злагоджені та агресивніші, ніж були в часи Холодної війни.